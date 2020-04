Arsenal, Chelsea e Celtic disputam jovem craque irlandês

Kavanagh tem um futuro brilhante pela frente e os grandes clubes já estão seguindo de perto. 'The Sun' afirma que Arsenal, Chelsea e Celtic o têm em suas agendas. Se ele continuar a progredir como está fazendo, em breve, ele poderá protagonizar uma transferência de grande importância.

Ele tem apenas 16 anos, mas é um dos melhores do Sub 18 do Middlesbrough. Nesta temporada, ele acumulou cinco gols em sete jogos, dos quais começou em quatro. Ele também se destaca com a Seleção Sub-17 de seu país, com a qual ele se colocou na vitrine internacional.

Seu valor de mercado ainda é muito baixo devido à sua juventude. Levando em conta sua projeção para o futuro e que existem três equipes de alto nível que o seguem, seus proprietários podem torná-lo mais caro por uma venda hipotética.

No caso de contratar qualquer uma das três equipes que desejarem se apossar dele, ele se juntaria às categorias mais baixas de seus clubes. O objetivo é treiná-lo para que, pouco a pouco, ele se torne um importante futuro membro de suas equipes seniores.