Arsenal prepara 50 milhões de euros... por Lemar!

O atacante Lemar está a caminho de um mês sem jogar um minuto devido a uma lesão que o mantém por algumas semanas sem estar disponível para Simeone.

Na vitória em Anfield, o francês também não teve a oportunidade de entrar em campo e tem cada vez mais concorrência, principalmente com a recuperação de Diego Costa e a chegada de Carrasco.

Segundo o "The Telegraph", o Arsenal é um dos clubes mais interessados ​​em conquistar o ex-Mônaco no final da temporada, embora, para isso, eles tenham que liberar um bom dinheiro.

A mídia mencionada acima indicou que o clube 'gunner' estaria disposto a gastar cerca de 50 milhões de euros com o meia-atacante, valor que o Atlético poderia aceitar se houvesse uma negociação longa e tediosa. Quando se vestia de rojiblanco, Lemar custou 70 milhões à entidade 'colchonera'.