Arteta se rende ao City: "É a melhor equipe da Europa"

Neste domingo, o Arsenal recebe o Manchester City, líder da Premier League, em seu estádio. Os 'citizens' estão em uma situação invejável e querem continuar demolindo seus perseguidores. Já os do Arteta buscam se aproximar das posições europeias na tabela.

Na véspera do confronto, o técnico 'gunner', que atuou ao lado de Guardiola no time de Manchester, conversou com a mídia oficial do clube e avaliou a próxima partida.

"Penso que o City é a melhor equipae da Europa. A forma como joga, o futebol que pratica e a consistência nos resultados faz com que seja a melhor equipe do momento", explicou.

"Temos um grande rival pela frente, mas também é um desafio muito emocionante que temos neste domingo", disse um Arteta que estava na corda bamba meses atrás, mas conseguiu se manter à tona.

Além disso, o Arsenal buscará a vingança depois de perder por 1 a 0 no terreno do Etihad, na quinta rodada da competição. Sterling, aos 23 minutos, marcou o único gol da partida com que selou os três pontos para o City.