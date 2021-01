Arthur conta como são Messi e Cristiano Ronaldo no vestiário

Arthur é um dos 16 jogadores que tiveram o privilégio de atuar com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao canal 'Desimpedidos', o brasileiro revelou diferenças entre os dois craques.

“Cada um tem sua forma de demonstrar sua liderança. O Leo acho que é mais gesto, por mais que não parece. Muita gente acha que não, mas, dentro de campo, conhecendo, você sabe quando ele pega a bola, aquela sede de fazer gol, vontade de ganhar a partida. Você sente. A liderança dele é mais essa”, disse o volante.

E o português? “O Cris é um cara que se expressa mais. Com o braço, palavras. E obviamente, quando pega a bola, quer fazer gol, etc... No vestiário, ele é bem participativo. Ele tem as pessoas que tem mais afinidade. Não é um cara que vai fazer brincadeira o tempo inteiro”, acrescentou Arthur.

“Ele (Cristiano Ronaldo) se dá bem com todo mundo no vestiário, não é só comigo que dá conselhos. Fala com todo mundo. Mas talvez pelo idioma, facilita. Não sou amigo de ir na casa tomar café, mas temos boa relação”, contou.

Perguntado sobre quem escolheria para ser seu capitão, o brasileiro evitou polemizar. “Não sou de ficar em cima do muro, mas é difícil. Em um jogo, um faz cinco gols, o outro faz também... Os dois são bons líderes. Mas o Cristiano, que estou jogando junto”, respondeu entre risos.