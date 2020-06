Arthur deixará o Barcelona neste domingo, diz jornal

A edição deste sábado de 'Sport' afirma que Arthur deixará de ser do Barcelona neste fim de semana para integrar o grupo da Juventus, onde já estão esperando o brasileiro de braços abertos.

O jornal catalão aponta que a assinatura em Turim deverá ocorrer neste domingo, um dia depois da partida contra o Celta, que pode ser a despedida do volante.

Arthur entrou na lista do Barcelona para jogar em Vigo. Quique Setién já havia falado do assunto em uma entrevista coletiva, em que precisou responder muitas perguntas sobre o futuro do jogador.

'Sport' garante que a diretoria do Camp Nou vai liberar Arthur para viajar rumo a Turim neste domingo. Dessa forma, a operação seria fechada e a Juventus conseguiria anunciar sua chegada no mesmo dia.

O jornal catalão cita os números envolvidos na transferência. Segundo a publicação, os italianos pagarão 70 milhões de euros e triplicarão o salário que o ex do Grêmio recebe na Espanha.

Mas essa operação não ocorrerá sozinha, um outro movimento no sentido contrário levará Pjanic ao Camp Nou por cerca de 60 milhões, ainda segundo reportagem de 'Sport'.

A troca Arthur-Pjanic, de que tanto se falou, está prestes a se concretizar. O objetivo dos clubes é agilizar os passos para deixar tudo resolvido antes de 30 de junho.