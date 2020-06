As chamativas camisas de Jorge Campos tinham um motivo... agora se sabe

Jorge Campos foi muito mais que um goleiro. Na década de 90, o goleiro entrou para a história por algo mais do que as suas defesas: suas roupas extravagantes.

Era o próprio goleiro que desenhava as suas camisas. E, de acordo com a 'ESPN', já conhecemos o motivo de tantas cores e formas que fazem parte do folclore do futebol.

A citada fonte assegura que o goleiro se inspirou nas paisagens de Acapulco e na cultura do surf muito marcante ali. Campos foi criado nas áreas próximas ao porto e aquelas imagens o marcaram.

Suas camisas chamaram atenção (não poderia ser diferente) da Nike, e a fornecedora de material esportivo o ofereceu um suculento contrato, assim, suas camisas foram vistas em momentos importantes.

Uma delas, na Copa do Mundo de 1994. No entanto, o jornal 'Daily Telegraph' a incluiu em uma lista das dez mais feias da história do futebol. Nada que possa abalar o goleiro mexicano.