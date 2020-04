As cinco opções de Coutinho na Premier League

A corrida por Philippe Coutinho ainda não começou, mas é muito emocionante. Apesar de ainda ter vários anos de futebol pela frente, o brasileiro não é o mesmo desde sua partida do Liverpool, na direção do Barcelona, ​​em janeiro de 2018.

Precisamente, o time do Barça precisará de dinheiro em alguns meses e espera conseguir uma quantia significativa para o brasileiro, embora a crise econômica que o futebol terá que enfrentar em alguns meses complique pesados ​​investimentos.

Portanto, a opção de uma nova transferência até que as equipes se recuperem um pouco mais também não é descartada por algumas fontes nas ilhas. Na Inglaterra, eles garantem que existem até cinco equipes da Premier League interessadas em contratar o jogador para a temporada 2020-21.

O melhor colocado nessa equação é o Tottenham, de Mourinho, que precisa de contratações importantes para cobrir uma temporada do esquecimento. Além disso, Mou ainda tem alguma justificativa por ter chegado no meio da temporada e quer ser avaliado com um projeto completo, construído por ele mesmo.

'Mundo Deportivo' enfatiza que a idaia de ser 'spur' também agradaria o atual jogador do Bayern. Mas ele não é o único time interessado em assumir seus serviços na Inglaterra. O Manchester United também precisa criar um projeto vencedor e Coutinho seria uma excelente opção para liderá-lo, diz 'Mirror'.

Por fim, o Leicester, um time que brilhou nesta temporada, aparece como outra opção, embora neste caso mais complicado devido ao aspecto econômico.

A lista restrita de times ingleses que pensam em Coutinho é fechada pelo Chelsea e pelo Arsenal, enquanto 'Mirror' também confirma que o Liverpool não tem intenção de recuperar quem foi um dia seu craque. Klopp entende que a equipe precisa ser reforçada de outra maneira.