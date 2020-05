As confissões do irmão de Toni Kroos

Em uma entrevista ao diário 'AS', Felix Kroos jogador do Union Berlin e irmão mais novo de Toni Kroos falou sobre a volta do futebol na Alemanha e também sobre a chegada do irmão ao Real Madrid.

"Estamos muito felizes porque foram dois longos meses. Eu não tive medo e passamos pelos testes duas vezes por semana. Mas tenho medo das possíveis lesões', afirmou.

Felix aproveitou para relembrar a contratação de Toni pelo Real Madrid. "Conversamos antes de a transferências se concretizar, e ele tomou a decisão rapidamente. Quando ele soube do interesse do Real Madrid, ficou encantado, aceitou e não foi nada difícil", disse.

"Foi tudo muito rápido. Se você tem uma proposta do Real Madrid não há muito o que pensar. Foi uma decisão fácil. Depois de todos esses anos, acredito que ele acertou", completou.