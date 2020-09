As duas peças que devem deixar o King Power Stadium

O Leicester também quer aliviar as contas e liberar jogadores que não estão nos planos do treinador, e que ainda poderiam sair grátis no próximo ano.

Por um lado se encontra Demarai Gray. Segundo o 'Mercury', o futuro do atacante está no ar, já que Brendan Rodgers lhe abriu as portas para que ganhe minutos e experiência.

Na última temporada, Gray disputou 29 partidas, oito como titular, marcou três gols e deu cinco assistências.

No caso de Slimani, 'Sky Sports' aponta que o West Bromwich Albion está interessado nos serviços do atacante, cujo contrato expira em 2021.

Slimani jogou na última temporada pelo Mônaco e já teve passagens por Fenerbahçe e Newcastle desde que autou pela última vez no Leicester na temporada 17-18.