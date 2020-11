As escalações confirmadas de Chelsea e Tottenham

Tottenham e Chelsea chegam neste domingo ao jogo que definirá o novo líder do Campeonato Inglês. A bola rola no gramado do Stamford Bridge a partir das 13h30 (horário de Brasília) / 16h30 (hora portuguesa).

O time de Frank Lampard precisa de uma vitória para assumir a primeira posição. Em caso de empate ou vitória, a equipe de José Mourinho conquista a liderança. Os treinadores já decidiram seus onze titulares.

Escalações confirmadas

Chelsea: Mendy, James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell, Kanté, Kovacic, Mount, Ziyech, Abraham e Werner.

Tottenham: Lloris, Aurier, Rodon, Dier, Reguilon, Hojbjerg, Sissoko, Ndombélé, Bergwijn, Son e Kane.