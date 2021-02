As escalações confirmadas de Flamengo e Internacional

O Flamengo de Rogério Ceni recebe o Internacional de Abel Braga no Maracanã em jogo da 37ª rodada que poderá decidir quem será o campeão brasileiro de 2020.

Os colorados lideram com 69 pontos, logo atrás aparece o Flamengo com 68. Ou seja, se o Inter vencer será campeão. Em caso de vitória rubro-negra, o título continuará em aberto até a última rodada, mas com o Flamengo dependendo só de si.

A arbitragem fica por conta de Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Inês Back.

Escalações confirmadas:

Flamengo: Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel

Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel, Moisés, Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Caio Vidal, Patrick e Yuri Alberto