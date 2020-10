As escalações confirmadas de Getafe e Barcelona

LaLiga voltou neste sábado 17 de outubro com várias partidas interessantes. Um deles é o encontro entre Getafe e Barcelona.

O time de Ronald Koeman visitará o Coliseum Alfonso Pérez com a necessidade de ganhar após o empate com o Sevilla no Camp Nou (1 a 1).

Já o Getafe tenta esquecer a derrota para a Real Sociedad em Anoeta (3 a 0) e retomar a solidez defensiva, caracteristíca marcante da última temporada.

Koeman aposta em Dest, Pedri e Dembélé, que retorna a um estádio que não lhe traz boas memórias. Bordalás escalou Cabaco no centro da defesa.

Getafe: Soria, Damián, Djené, Cabaco, Olivera; Arambarri, Maksimovic, Nyom, Cucurella, Cucho e Mata.

Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest, Busquets, De Jong, Messi, Pedri, Dembélé e Griezmann.