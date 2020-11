As lesões obrigam Robben a parar por alguns meses

Robben vai ter que parar momentaneamente a sua volta ao mundo do futebol. Apesar da menor exigência no Groningen, Robben vem sofrendo com lesões sempre que entra em campo pela Eredivisie.

O jogador se esforçou para entrar em campo contra Fortuna Sittard e o VVV-Venlo e as coisas não melhoraram. Assim, uma medida drástica precisou ser tomada.

Robben decidiu parar por alguns meses até que recupere completamente o seu melhor estado físico e fez o anúncia no site do seu clube do coração.

"Para o treinador e meus companheiros não é agradável que se fale de mim quase todas as semanas enquanto estou fora. A equipe está indo muito bem neste momento e os jogadores merecem atenção total e elogios por isso. Não vou negar que essa situação é decepcionante. Esperava participar de mais jogos, mas depois de algumas dores a realidade não é essa", disse o atacante.