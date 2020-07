As prováveis escalações de Fluminense e Flamengo

Na mesma semana da final da Taça Rio, Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar neste domingo para disputarem o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2020. O clássico já foi realizado três vezes neste ano, com um empate e uma vitória para cada time.

O duelo está marcado para as 16h (horário de Brasília) e será realizado no Maracanã com o tricolor como mandante e tendo transmissão exclusiva pela FluTV. A última final será na próxima quarta-feira, às 21h,também no Maracanã.

O treinador Odair Hellmann segue com Fred entre os desfalques e Evanilson deverá atuar como titular no ataque. Nino, Ganso e Igor Julião também estão de fora. Os quatro ausentes estão sob cuidados do departamento médico.

Jorge Jesus deverá poupar Bruno Henrique por incômodos na panturrilha esquerda. João Lucas está confirmado como desfalque por ter testado positivo para Covid-19.

As prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luis; Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Pedro (Michael) e Gabigol.

Fluminense: Muriel; Gilberto, Digão, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Dodi e Yago (Yuri); Nenê, Marcos Paulo e Evanilson (Fernando Pacheco).