As prováveis escalações de Guaraní e Grêmio

Começam nesta quinta-feira as oitavas de final da Libertadores da América para Grêmio e Guaraní. Os times se enfrentam no Paraguai a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O jogo de ida, no estádio Defensores del Chaco, não será transmitido pela televisão. Quem quiser assistir terá a opção de acessar o Facebook Watch no perfil da Conmebol. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, na Arena.

Kannemann é o maior desfalque do time de Renato Gaúcho, que também não poderá contar com Alisson, Maicon, Paulo Miranda e Leonardo Gomes, atletas de menos protagonismo entre os titulares e que já estavam no departamento médico.

O time da casa, por sua vez, chega com Raul Bombadilla e Guillermo Benítez sendo dúvidas para o treinador Gustavo Costas.

Prováveis escalações

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, David Braz, Cortez, Darlan, Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean Pyerre, Pepê e Diego Souza.

Guaraní: Servio, Tripichio, Romaña, Báez, Miguel Benítez, Jorge Morel, Florentín, Rodrigo Fernández, Cecílio Domínguez, Merlini e Fernando Fernández.