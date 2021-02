As prováveis escalações de Red Bull Bragantino e Flamengo

O Flamengo visita o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 20h30 (horário de Brasília) desse domingo. O jogo terá transmissão do Premier.

Os donos da casa vivem o terceiro melhor segundo turno e, com 47 pontos, ocupam a nona posição da tabela. Somando 64 pontos, o time do Rogério Ceni está em segundo e vê o Inter liderar com dois pontos de vantagem.

O treinador Maurício Barbiere terá o retorno de Fabrício Bruno, mas não poderá contar com Lucas Evangelista, lesionado. O Rubro-Negro tem o desfalques de Diego Ribas, suspenso, além dos lesionados Rodrigo Caio (dúvida) e Diego Alves.

Prováveis escalações

Flamengo: Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filípe Luis; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel

Red Bull Bragantino: Cleiton; Weverton (Aderlan), Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo