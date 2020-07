As três opções no caminho de Coutinho

A cada dia que passa, o futuro de Coutinho está mais longe do Camp Nou. O brasileiro, que veio como uma grande estrela, foi gradualmente diluído.

No Liverpool, ele jogou muito, mas no Barça não conseguiu se adaptar e precisou ser emprestado ao Bayern para tentar evoluir.

Depois da Champions, o jogador terminará seu relacionamento com os bávaros e terá que tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro, que aos poucos parece se aclarar.

Na capa desta segunda-feira, o jornal 'Sport' destaca que Coutinho administra três opções da Premier League: Arsenal, Leicester e Tottenham.

Esses clubes estão muito interessados ​​em contratar os serviços do brasileiro, que entende que um retorno ao campeonato inglês pode ser muito bom para ele recuperar seu nível.

O principal objetivo do jogador do Rio de Janeiro é voltar a ser aquele jogador decisivo que era no Liverpool, onde conquistou coisas inimagináveis.

A chegada de Coutinho a qualquer uma das três equipes certamente dará à equipe um salto em qualidade, embora o treinador esteja encarregado de fazê-la funcionar em campo.

Enquanto isso, o Barça, que o declarou transferível, está ansioso por receber uma boa quantia para encher os cofres devido à pandemia de coronavírus.

No momento, o Arsenal parece apostar mais do que todos no brasileiro, porque tenta propor uma troca aos catalães com Guendouzi envolvido.