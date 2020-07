Asensio e Llorente malham pesado com foco na Champions

Marco Asensio estava praticamente há um ano longe do futebol profissional devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo.

Mas o espanhol voltou muito mais forte. Comemorando gols com o Real Madrid e malhando pesado na academia, Asensio se juntou ao amigo Marcos Llorente para continuar em forma depois de vencer a LaLiga e antes de enfrentar a Liga dos Campeões.

Companheiros da Seleção da Espanha Sub-21, também compartilharam o vestiário merengue. Marco e Marcos têm uma grande amizade, o que os levou a compartilhar também uma sessão de treinamento.

Embora agora usem camisas diferentes, os espanhóis trabalharam juntos na academia, como ambos compartilhados em suas contas oficiais do Instagram. O Atlético de Madrid enfrentará o RB Leipzig na Champions, enquanto o Real Madrid pegará o Manchester City.