Assim eram os treinadores quando ainda jogavam

Fabio Capello

Um dos treinadores italianos de maior sucesso, ele também teve uma carreira de sucesso como jogador. Sse destacou na Roma, mas alcançou a glória na Juventus e no Milan. Jogou 32 vezes pela seleção.

Manuel Pellegrini

O técnico chileno era um zagueiro sério, e jogou 451 partidas na Primeira Divisão do Chile. Ele é o quarto a ter jogado mais jogos na Universidad de Chile. Jogou 28 vezes pela seleção.

Arsène Wenger

Wenger fez parte da defesa de vários clubes franceses. Ele jogou no Strasburg, mas sua carreira, como a de José Mourinho, não foi proveitosa, frequentando o banco muitas vezes. Embora ele mal tenha jogado, foi campeão francês uma vez.

José Mourinho

Apesar de ter jogado no Rio Ave e Os Belenenses, duas equipes de peso na Liga Portuguesa, a carreira de Mourinho como jogador foi muito discreta. Depois de atuar nesses clubes, passou pelos modestos Sesimbra e Comércio e Indústria antes de se aposentar.

Louis Van Gaal

Embora não tenha tido uma carreira tão bem-sucedida quanto a do técnico, Van Gaal tem passagem lembrada na Liga Belga. Formado entre os jovens do Ajax, jogou a maior parte de sua carreira no Sparta de Rotterdam, embora nunca tenha brilhado internacionalmente.

Gerardo 'Tata' Martino

Mais conhecido em nossos dias como treinador, 'Tata' Martino foi um jogador importante que venceu a Liga Argentina três vezes e foi finalista da Libertadores. Martino era um meio-campista criativo e chegou a jogar na Espanha com o Tenerife na temporada 1990-91.

Massimiliano Allegri

Curiosamente, há pouco mais de uma década, Allegri ainda estava em campo na Itália. Meio-campista com bastante chegada, ele se destacou em sua estreia na Serie A com Pescara aos 25 anos. Ele jogou, entre muitos outros times, como Cagliari e Napoli.

Jürgen Klopp

Como jogador, Klopp era um homem de um clube só. Jogou onze temporadas no Mainz 05, onde começou como atacante e recuou sua posição até terminar como zagueiro. Nunca foi convocado.

Vicente Del Bosque

O treinador espanhol passou toda a sua carreira no Real Madrid, exceto por duas transferências emprestado ao Córdoba e Castellón. Ele conquistou um ótimo recorde como meio-campista do clube do Bernabéu, vencendo cinco ligas e quatro Copas do Rei. Ele tinha uma ótima visão de jogo e organização.

Carlo Ancelotti

Muito antes de se tornar famoso no banco, Ancelotti teve várias temporadas de destaque na Itália. No Roma, ganhou uma liga e quatro copas antes de ir ao Milan, onde foi um jogador importante no meio de campo do time que venceu tudo na Europa. Conquistou duas Copas da Europa, mais duas Ligas, uma Intercontinental e uma Super Copa.

Joachim Löw

Löw era um atacante não muito goleador que passou toda a sua carreira jogando entre a Bundesliga e a Segunda Divisão Alemã. Ele fez parte de Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Karslruher e, acima de tudo, Freiburg, onde teve várias passagens ao longo da carreira. Foi convocado para a seleção sub-20.