Atalanta se esquece dos gols e empata com o Spezia

O Atalanta, sem o colombiano Luis Muriel, que ficou de fora da convocatória, pagou pela falta de pegada neste sábado e não passou do empate em 0 a 0 na visita ao recém-promovido Spezia, na oitava rodada do campeonato italiano.

As viagens transoceânicas de seus líderes sul-americanos, com Duván Zapata e Muriel, que disputaram as eliminatórias da Copa do Mundo com a Colômbia, e Alejandro Gómez, que participou da concentração da Argentina, afetaram a equipe de Bergamo, que também tropeçou no retorno a competição após a última Data FIFA.

Muriel ficou de fora, Gómez foi substituído no intervalo e Duván, que chutou na trave na primeira parte, deixou o campo aos 67 minutos por decisão do treinador Giampiero Gasperini, que também olhava de canto de olho para a importante visita na quarta-feira ao Liverpool.

No entanto, não faltou oportunidade de vencer o jogo para o Atalanta. Depois de um gol anulado do alemão Robin Gosens pelo VAR devido a um impedimento de Duván, foi o croata Mario Pasalic quem teve as melhores oportunidades.

Entre 86 'e 88', o meio-campista croata foi parado duas vezes pelo goleiro Ivan Provedel, que também havia negado um gol a Gosens pouco antes.

Com este ponto, o Atalanta ficou em terceiro, empatado com três times, Roma, Lazio e Napoli, três pontos atrás do líder Milan. No entanto, Roma, Napoli e Milan ainda têm que cumprir seus compromissos da rodada.