VÍDEO: as comemorações na 'nova normalidade' da K-League

A volta do futebol faz o esporte mais popular do mundo se transformar. A 'nova realidade' mudou regras e diversos aspectos de cada partida para minimizar os riscos de contágio.

Até o gol, principal momento de um jogo, já não é o mesmo. Nas comemorações, os jogadores precisam conter a euforia para respeitar o distanciamento de segurança.

O futebol da Coreia do Sul foi um dos primeiros a voltar e, como mostra o vídeo, está adaptado com essa restrição para cada vez que alguém balança as redes adversárias.