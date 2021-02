Atlético de Madrid deixa de disparar em jogo atrasado

O Atlético de Madrid visitou o Levante nesta quarta-feira em jogo atrasado válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Era a chance de Simeone ver seu time abrir oito pontos de vantagem na liderança da competição, mas os anfitriões abriram o placar aos 17 minutos com o macedônio Enis Bardhi.

Os visitantes chegaram ao empate ainda antes do intervalo, aos 37 minutos, quando o meio-campista Marcos Llorente recebeu assistência de Koke e igualou o placar com chute de fora da área que desviou no caminho.

Vale destacar a boa atuação do goleiro Aitor Fernández, que evitou gols do artilheiro Luis Suárez. João Félix, que voltou de quarentena, entrou aos 66 minutos para o lugar de Ferreira-Carrasco.

Com o resultado, o líder Atlético de Madrid fica com seis pontos de vantagem sobre o Real Madrid e nove à frente do Barcelona. O Levante, por sua vez, é o 11º colocado e soma 28 pontos.

No próximo sábado, os times voltam a se enfrentar, mas dessa vez o encontro será na casa do Atlético e valerá pela 24ª rodada.