Atlético de Madrid já tem um acordo com Milik

O Atlético de Madrid parece pronto para assumir os serviços do jogador Arkadiusz Milik, que encerra seu contrato com o Napoli em junho de 2021.

Especula-se há vários meses a chegada do polonês no Wanda Metropolitano. Rumores que teriam sido acentuados depois de, diz o jornal 'AS', uma primeira reunião telemática entre o clube, os jogadores e seu representante.

Segundo a mídia mencionada, Andrea Berta, diretora esportiva do Atleti, Milik e seu agente iniciaram as negociações e chegaram a um acordo: o atacante de 26 anos aceita um salário líquido de cinco milhões de euros.

Esse número acordado com os 'colchoneros' dobraria o salário atual do jogador de futebol na Itália, então parece que não será um inconveniente. Um acordo que agradaria ambas as partes.

O Atlético ofereceu a possibilidade de fazer uma troca com Diego Costa, mas De Laurentiis não considera essa possibilidade. O presidente da equipe italiana aceitará apenas uma quantia entre 40 e 50 milhões de euros para o jogador.