Atlético volta aos treinos na Cidade do Galo

O Atlético Mineiro já tem jogadores em atividade na Cidade do Galo após cerca de dois meses de trabalhos suspensos devido à pandemia. Os atletas voltaram a se exercitar nas instalações do grupo, mas com inúmeros cuidados para evitar o contágio.

O protocolo envolve itens como distância de segurança, uso de máscaras por todos os profissionais (com exceção dos atletas em treinamento) e jogadores chegando uniformizados para treinar.

Além disso, todas as instalações passaram por disinfecção e as áreas internas seguem fechadas.

O diretor médico Rodrigo Lasmar comentou a retomada das atividades: “É um passo que estamos dando. O objetivo, agora, é colocar pequenos grupos em contato novamente com o campo. Por mais que os atletas estivessem fazendo trabalhos físicos em casa, isolados, não é a mesma situação de trabalhar aqui, dentro da nossa estrutura do CT".

"Não existe outro setor na economia que testou todos os seus funcionários antes de abrir suas portas. Quando a gente fala de supermercado, farmácia, indústria, ninguém fez tanta avaliação e teve tanto cuidado quanto estamos tendo. O coronavírus está aí, não viramos a página dessa situação difícil ainda, mas, com segurança, tranquilidade e respeitando todas as orientações, temos condições de voltar com segurança e ter de novo o Galo pelo menos aqui no CT, para dar um gostinho à torcida de que estamos voltando”, destacou Lasmar.

Em pequenos grupos, com apresentação em horários distintos e espaçados, os jogadores fizeram atividades físicas no gramado com acompanhamento individual.

No último dia 11, o clube realizou dois tipos de testes da Covid-19 em jogadores, comissão técnica e funcionários. Todos apresentaram resultados negativos.