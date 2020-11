Augusto César assume o Goiás e mostra otimismo para sair da lanterna

O Goiás volta a campo neste sábado, quando recebe a visita do Palmeiras pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam a partir das 21h (horário de Brasília) no Serrinha.

Após a demissão de Enderson Moreira, o Esmeraldino será comandado por Augusto César e Glauber Ramos. A dupla trabalha junta há 12 anos e vinha treinando o time sub-20.

Agora, o desafio será muito maior. Em meio a uma temporada decepcionante, o Goiás vive sua terceira troca de técnicos e é o lanterna do Brasileirão com 12 pontos conquistados em 19 jogos.

“Tivemos o primeiro contato com os atletas, dois treinamentos, alguns conceitos que temos em mente sobre o futebol, foram passados para jogadores do profissional e foram bem assimilados. Agora é continuar dando sequência, temos um jogo muito difícil contra o Palmeiras e esperamos estrear com uma vitória“, destacou Augusto César em entrevista na véspera do jogo.

O treinador fez questão de reforçar a mensagem positiva à torcida. “Vontade não falta por parte dos atletas do profissional, nós vamos organizar… Se nos organizamos dentro do campo as coisas irão acontecendo naturalmente”, acrescentou. Confira no vídeo acima mais do que disse o novo técnico do Goiás.

Para buscar um pouco de otimismo, pode-se ressaltar que a equipe tem duas partidas atrasadas. No entanto, mesmo em caso de vitórias em ambos os jogos, não seria possível alcançar o Botafogo, que é o 19º colocado e tem oito pontos a mais.