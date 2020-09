Autoridades suspendem jogo entre Barcelona e Flamengo

Autoridades municipais de Guayaquil interditaram o estádio Momunetal, que receberia o jogo entre Barcelona x Flamengo nesta terça-feira (22), pela quarta rodada do grupo A da Copa Libertadores da América. Sendo assim, não haverá partida.

Vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, espera receber o comunicado oficial para definir o que será feito por parte do Rubro-Negro.

"Não sei se é correto ou não, a gente respeita as autoridades. O que a gente pede é receber o documento oficial. O Flamengo recebeu todos os protocolos da Conmebol.O Flamengo com calma, com tranquilidade, depois de receber o documento oficial, a gente vai ver o que vamos fazer. Vamos fazer o que for melhor para Guayaquil, o Equador e o Flamengo", disse o dirigente.

"O jogo está suspenso. O Flamengo respeita e cumpre as determinações das autoridades locais. Disseram que o estádio não está mais apto a receber uma partida de futebol. Vamos aguardar o comunicado oficial da Conmebol para voltarmos ao Brasil", afirmou Braz à rádio La Radio Redonda.

Mais cedo nesta terça-feira, a prefeita de Guayaquil informou que autoridades sanitárias e de saúde da cidade iriam ao hotel do Flamengo para analisar a situação.

Interditar o estádio foi uma saída de Guayaquil para forçar o cancelamento do jogo, já que, segundo as autoridades locais, a Conmebol demorou a responder a solicitação nesse sentido. "Pelo menos neste estádio não haverá jogo de futebol hoje entre Barcelona e Flamengo", afirmou, também à rádio La Radio Redonda, Carlos Luis Salvador, diretor de saúde e higiene de Guayaquil.

O Flamengo soma nove casos de Covid-19, depois das confirmações de Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Vitinho, Maurício Isla, Matheusinho e Filipe Luís, o chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure e Juan, integrante do departamento de futebol, tiveram a confirmação dos testes positivos.

Enquanto isso, quatro jogadores do Flamengo, chamados de última hora por Domènec Torrent para completar o banco de reservas, estão neste momento voando para Guayaquil.