Auxiliares de Tite vão assistir "in loco" Flamengo x Palmeiras em Brasília

A partida entre Flamengo e Palmeiras, que acontence nesta quinta-feira (21), no Mané Garrincha, em Brasília, terá dois expectadores de luxo. O auxilir técnico da seleção brasileira, Cleber Xavier e o analista tático da Canarinho, Thomaz Koerich, estarão no estádio observando os atletas.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que costumam servir jogadores à seleção brasileira. Na última convocação, em outubro de 2021, por exemplo, Tite chamou Everton Ribeiro e Pedro, ambos atletas do Flamengo. Do Palmeiras, o treinador convocou Weverton e Gabriel Menino.

Na próxima lista, pelo menos Weverton e Everton Ribeiro devem ser novamente convocados. Nas duas equipes, há outros nomes que agradam Tite como Rodrigo Caio, do Flamengo. O zagueiro chegou a ser convocado mas precisou ser cortado por conta de lesão.

No dia 28 de janeiro, membros da comissão técnica de Tite estarão novamente acompanhando de perto um jogo do Flamengo. Desta vez, Matheus Bachi e Thomaz Koerich estarão assistindo Grêmio x Flamengo. Dois dias depois, Tite e Cleber Xavier vão marcar presença na final da Libertadores, no Maracanã, entre Palmeiras e Santos.

Seleção Brasileira volta em março:

Líder das Eliminatórias com 12 pontos, o Brasil volta a campo no dia 25 de março contra a Colômbia, fora de casa, em sede ainda não definida. No dia 30, a Arena Pernambuco receberá o clássico Brasil e Argentina válido pela sexta rodada.