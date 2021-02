"Bale está aposentado há dois anos"

Em 2018, Tony Cascarino, ex-jogador do Chelsea e ex-internacional pela Irlanda, avisou Gareth Bale para não ir com José Mourinho. Naquela época, o português era treinador do Manchester United.

Por fim, os rumores não se concretizaram e o galês ficou no Real Madrid. Mas o destino queria que ele jogasse com o treinador na Premier League, embora nas equipe do Tottenham.

Quase três anos depois de suas palavras, Cascarino voltou a falar de Bale. E não muito bem, já que garantiu no 'Talksport' que há muito tempo ele já não é jogador de futebol: "Está aposentado há dois anos".

"Não gostei dos comentários do agente dele, que Gareth está basicamente pronto para se aposentar e se aproximando do fim de sua carreira... Imagine que você é um amigo no vestiário e está pensando: 'Você veio aqui para se preparar para aposentadoria?'", disse ele em relação às palavras de Barnett.

Cascarino eximiu o galês das palavras do seu representante, mas não por conta de seu jogo: "Bale não disse nada, ele é o seu agente, mas se você for do Tottenham ou mesmo o Mourinho, ficaria pensando, 'este jogador chegou aqui para se aposentar e se divertir. Do jeito que ele estava jogando, acho que Bale se aposentou há dois anos".

“Acho que os torcedores do Real Madrid estavam certos, eles viram um jogador que tinha jogado a toalha. Não exatamente, mas ele parecia não querer mostrar o quão bom ele pode ser. Ele certamente não fez isso nos últimos 18 meses", concluiu.