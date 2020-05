Balotelli diz ter comido "cartões e pedaços de parede" durante a quarentena

Mario Balotelli é uma das figuras mais polêmicas do futebol mundial. O atacante do Brescia utilizou as redes sociais para contar como vai passando o confinamento na Itália.

"Não sei cozinhar nada. Basicamente, ao fim de três dias, a comida acabou. Já estava comendo cartão e pedaços de parede. Felizmente consegui, depois, que fizessem entregas de comida em casa", disse Balotelli.

Balotelli foi um dos primeiros a pedir a suspensão do Campeonato Italiano: "Para divertir alguém? Ou para não perder dinheiro? Vamos lá, suspenda. Não brinque com a saúde", disse Balotelli.

"Nas últimas duas semanas, completamente sozinho, estava começando a ficar louco. A minha filha está em Nápoles; o meu filho, em Zurique; a minha mãe já tem uma certa idade e precisa ficar protegida; os meus irmãos estão com os filhos em quarentena. Fiquei por minha conta, foi dureza", revelou.

"Há dois meses não toco numa bola. Acho que no primeiro treino depois de tudo isso, quando receber um passe, nem vou conseguir controlar a bola", concluiu.