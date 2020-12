Mario Balotelli é o novo reforço do Monza, time da Serie B da Itália. O atacante passou nos testes médicos realizados nesta segunda-feira para poder assinar contrato válido até junho de 2012.

Aos 30 anos, o atacante já trabalha nas instalações do clube de Silvio Berlusconi e será colega de Kevin Prince Boateng, ex do Barcelona. Segundo a imprensa italiana, ele receberá 400 mil euros durante o período do contrato.

Polêmico e criticado por atitudes pouco profissionais, Balotelli tenta reerguer sua carreira após participar da campanha do rebaixamento do Brescia, time com o qual marcou cinco gols em 19 jogos disputados.

Ex de times como Inter de Milão, Milan, Manchester City e Liverpool, o atacante também tem passagens recentes por Olympique de Marselha e Nice.