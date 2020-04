Balotelli escolhe seu XI ideal: com Ronaldo, Messi, Cassano... e sem CR7

Mario Balotelli montou seu XI ideal e o encheu de jogadores com quem jogou e de outros que admira, como Leo Messi e Ronaldo Fenômeno. Ele não colocou Cristiano Ronaldo, a quem ele sempre colocou abaixo do camisa 10 do Barcelona.

"No meu time ideal, escalaria Julio César; Maicon, Cannavaro, Nesta, Maxwell; Pirlo, Gerrard, Yaya Touré; Cassano, Ronaldo Fenômeno e Messi", disse Balotelli aos telespectadores ao vivo.

O polêmico atacante italiano sempre teve uma relação tempestuosa com seus treinadores. Os melhores para ele, os que mais influenciaram sua carreira são: "Vou dizer dois: um, Roberto Mancini, me teve quando eu era jovem e louco. O outro é Lucien Favre. A Ligue 1 é linda, mais difícil do que as pessoas pensam. Na Itália, eles dizem que é fácil, mas é muito complicado. Quando você joga contra Estrasburgo ou Caen, no estádio deles, é muito difícil", lembrou ele do seu tempo no Nice.

City, Inter, Liverpool, Milan... Balotelli teve ótimos companheiros de equipe. "Destacar apenas um jogador é certamente difícil, mas posso dizer que Carlos Tevez me surpreendeu entre todos. Ele não era apenas um atacante, mas também um zagueiro, ele sempre exerceu muita pressão, mesmo nos treinamentos ele fez dessa maneira", disse ele.

"Eu não sou tão louco agora e nunca estive antes. Obviamente, quando você tem 16, 17 anos, você quer fazer coisas que todos os adolescentes fazem. Você não é um homem, mas um menino. E o futebol é um mundo de regras". declarou o atacante.

Na mesma direção, Balotelli confessou ser fã do Boca Juniors: "O melhor!".