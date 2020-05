Bando é preso por assaltos com máscaras de Salah

Um bando de ladrões do Cairo, no Egito, foi preso depois de cometerem crimes com máscaras com o rosto de Mohamed Salah, uma das estrelas do Liverpool.

A imprensa local informou que essa quadrilha teria invadido algumas casas e roubado os pertences das vítimas, além de roubarem lojas de Nasr City, bairro do Cairo.

A prisão foi realizada na rua Hassanein Heikal enquanto eles tentavam invadir uma loja desse bairro. Apesar de tentarem escapar, foram capturados pelo polícia.