Barça apresenta queixa formal à Federação por conta do 'Clásico'

O Barcelona perdeu por 3 a 1 num 'Clásico' que, apesar de ser disputado sem público, acabou por garantir toda a emoção e polêmica. Por uma ação rigorosa, marcada como pênalti por Martínez Munuera, a equipe do Barça acabou se zangando. Sergio Ramos converteu a penalidade máxima e o jogo não foi mais o mesmo.

Conforme relatado pelo 'Sport', a equipe 'culé' apresentou uma reclamação formal ao presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, no domingo.

No Barcelona, ​​estão muito chateados com o que aconteceu no confronto contra o eterno rival. O portal 'La Vanguardia', sem ir mais longe, produziu um relatório detalhado no qual se constata que o VAR favoreceu o Real Madrid em 20 lances após o confinamento, enquanto o Barça se sentiu prejudicado pela ferramenta em 15.

No meio do caos devido à possível demissão de Bartomeu nesta segunda-feira, a ressaca do 'Clásico' é mais uma pedra no caminho para uma equipe que deve enfrentar a Juventus nesta quarta-feira em mais um jogo fundamental, que servirá para ver se as coisas na Europa funcionam diferente.