Problemão na Juve para enfrentar o Barça: De Ligt, Chiellini... e agora Bonucci!

Leonardo Bonucci, zagueiro da Juventus, neste domingo precisou sair de campo devido a lesão no jogo pelo campeonato italiano contra o Hellas Verona, poucos dias antes do embate com o Barcelona pela Liga dos Campeões.

Bonucci, que usava a braçadeira de capitão devido ao desfalques de Giorgio Chiellini, também devido a lesão, teve de abandonar o campo a quinze minutos do fim após notar uma dor na coxa e foi substituído por Gianluca Frabotta.

O zagueiro italiano de 33 anos havia sido titular na zaga em três escalações pelo técnico Andrea Pirlo, juntamente com o brasileiro Danilo Luiz da Silva e o turco Merih Demiral.

A Juve se encontra em um nível baixo na defesa para receber o Barcelona nesta quarta-feira devido à baixa do holandês Matthjis De Ligt e à séria dúvida de Giorgio Chiellini.