O plano do Barcelona para encarar a Juventus

O Barcelona perdeu o 'Clásico' do Camp Nou com gols de Valverde, Sergio Ramos de pênalti e Modric em um jogo que teve polêmica pelo lance do desempate. Agora é hora de Ronald Koeman pensar no próximo jogo.

Quarta-feira é o dia de mais um duelo muito esperado, a partida contra o principal concorrente do grupo na competição mais desejada da Europa. O possível reencontro de Messi e Cristiano Ronaldo.

A Juventus pode não ter o craque português, que desfalca o time neste fim de semana e segue esperando um resultado negativo para Covid-19. Do lado do Barcelona, Coutinho é a nova ausência.

Neste contexto, o time catalão retomou os trabalhos neste domingo com todos os jogadores disponíveis em atividades que tiveram a presença de diversos jovens da base. Segundo o jornal 'AS', o grupo volta a treinar nessa segunda-feira e terá testes de Covid-19 na terça.

Também na véspera do confronto, ocorrerá a viagem a Turim. Já na quarta-feira, o time terá uma 'sessão de ativação' ns instalações do clube italiano antes de entrar em campo para sua segunda partida na competição continental.

Com este calendário apertado, não haverá muito tempo para descansar após o jogo contra a Juventus. Treinamentos estão previstos para quinta e sexta-feira antes do duelo do sábado contra o Alavés.

Confira no vídeo acima como foi a goleada por 5 a 1 do Barcelona sobre o Ferencváros no Camp Nou na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21. Messi, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri, Dembélé e Piqué marcaram para os donos da casa.