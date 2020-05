Barça chegou a sondar Cristiano, mas optou por Quaresma

Robert Fernández, ex-diretor de esportes do Barcelona e Valencia, explicou ao 'Super Sport' que em 2003 o clube do Barça estava perto de contratar Cristiano Ronaldo, mas que finalmente optou por seu compatriota Ricardo Quaresma.

Havia 50% de chance de acertar, e não porque apenas um dos dois estava destinado a ser um dos melhores jogadores da história, se não o melhor. Era 50% porque ninguém poderia garantir que aqueles lusos sem barba fossem se comportar como profissionais.

Robert Fernández explicou o que aconteceu do seu ponto de vista, durante o famoso Torneio de Toulon. "Liguei para Jorge Mendes e disse a ele: 'Eu sou Robert Fernández e trabalho para o Valencia e vou assistir ao jogo de Portugal e depois quero conhecê-lo e tomar uma bebida'", começou ele.

"E assim foi, nos conhecemos no campo de Toulon, atrás da tribuna, em um hotel. E no final da partida, em que Cristiano tinha sido muito bom, vi que o Barça estava lá. Havia um 'scouter' cujo nome não me lembro, mas ele era bem conhecido", continuou ele.

E talvez tenha sido por causa dele que o Barça optou por Quaresma. "Em Portugal, estava jogando um bom atacante chamado Quaresma. Bem, depois do jogo, quando vi o Barça chegar, eu disse a ele: 'Que grande jogador Cristiano é, mas esse (para Quaresma) também é um grande jogador", explicou.

"Não sei por que, o Barça acabou contratando Quaresma e, no final, não correu muito bem", acrescentou Robert Fernández. O Barça apostou no cavalo errado, embora não houvesse maneira de saber.

Na temporada em que usava as cores do Barcelona (2003-04), Cristiano estreou no Manchester United. Enquanto um criava seu nome em Old Trafford, o outro partia para Portugal por um pouco menos do que o clube do Barça pagou por ele 12 meses antes.

Quaresma sempre será o grande jogador de futebol que se recusou a ser. Com um talento inegável, seu espírito indomável o privou de ter uma carreira cheia de sucessos, e que suas conquistas já seriam desejadas por muitos: dois Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, dois 'Scudettos', uma Supercopa, quatro Ligas, duas Taças e três Supertaças de Portugal, uma FA Cup, duas ligas e uma Copa da Turquia e a Copa do Euro de 2016. Quase nada.