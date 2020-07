Barça joga abaixo do esperado, mas consegue rebaixar o Espanyol

As duas equipes entraram em campo precisando da vitória: o Barcelona precisava dos três pontos para continuar lutando pelo título e o Espanyol precisava dos mesmos três tempos para não ser rebaixado.

E o que encontramos foi uma partida atípica de ambos os lados. Setién, apostando em um XI quase igual ao que enfrentou o Villarreal, não conseguia furar a parede do Espanyol, que entrou em campo com cinco zagueiros.

E, aos nove minutos, quase o Espanyol abre o placar. Uma enfiada incrível para Embarba, que ficou sozinho contra o goleiro. Ele chutou cruzado e Ter Stegen defendeu com o pé. Uma defesa incrível do goleiro alemão.

A estratégia do Espanyol era clara: aproveitar os contra-ataques para oferecer perigo. E pareceu funcionar. Funcionava também a zaga, já que o Barcelona conseguiu uma façanha: não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo. Foi a primeira que isso aconteceu no Camp Nou nessa temporada. Era a prova de que, além da defesa do Espanyol funcionar, o time de Setién não estava inspirado.

E antes do fim do primeiro tempo, o Espanyol quase abriu o placar outra vez. Didac cruzou na área, quase Lenglet faz gol contra e Ter Stegen salva outra vez. Na sobra, o prórpio Didac jogou a bola na trave.

No primeiro tempo, o Barça estava irreconhecível, talvez intimidado por conta da sólida defesa. O time não arriscava na intermediária e tentava cavar falta para oferecer algum perigo de bola parada. De fato, Messi quase conseguiu abrir o placar com uma bola que passou perto do gol, mas ficou apenas no quase.

No segundo tempo, os lances mais curiosos aconteceram e não teve nada a ver com gol.

Ansu Fati, que havia começado o 2º tempo jogando no lugar de Semedo, viu o cartão vermelho com menos de três minutos de jogo. Em bola dividida com Calero, a chuteira de Fati acaba encontrando a canela do jogador em cheio e, de princípio, ele havia recebido apenas um cartão amarelo. Porém, o lance foi revisado e o juiz trocou o cartão amarelo pelo vermelho. Agora o Barça estava com um a menos e precisando acordar para o jogo.

Porém, a desigualdade numérica durou apenas 4 minutos, pois o Espanyol também teve um jogador expulso. Em dividida no meio do campo, Lozano acabou deixando a chuteira na canela de Piqué. O juiz, de início, também havia dado apenas amarelo. Porém, o lance foi revisado pelo VAR e o mesmo aconteceu outra vez: o jogador foi expulso direto.

Com dez para cada lado, o Barcelona finalmente abriu o placar. Messi recebeu um toque de calcanhar de Griezmann. O argentino chutou e a bola foi travada. Na sobra, Suárez apareceu para chutar para o fundo do gol. Um gol com a assinatura do trio MSG.

A partir daí, o torcedor culé poderia esperar um Barça com mais energia e, de fato, quase marca o segundo gol com um lindo voleio de Messi. Sergi Roberto cruzou no segundo pau e o argentino soltou uma bomba da área. Porém, Diego López fez uma linda defesa à queima-roupa. Seria um dos gols mais lindos dessa temporada.

O Espanyol tentou chegar ao empate com uma bola cabeceada por Raúl que passa raspando no gol de Ter Stegen. O goleiro ainda tomou mais um susto quando, nos minutos finais, Raúl arriscou da intermediária e uma bola venenosa chegou pingando no gol do Barça. O alemão precisou se esticar para pegar essa bola.

Ainda antes do apito final, Bernardo quase chega no empate ao cabecear uma bola que, por pouco, não encobre Ter Stegen. Um sufoco no fim do jogo, que acabou com uma magra vitória do Barça.

Com a vitória, o Barça chegou aos 76 pontos, um atrás do Real Madrid. O Espanyol, por sua vez, está matematicamente rebaixado apesar de ter lutado bravamente na noite de hoje.