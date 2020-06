Barça paga mais 2,3 milhões ao Ajax por De Jong

No verão de 2019, Frenkie de Jong aterrizou no Camp Nou procedente do Ajax. Chegou como uma das contratações mais esperadas e respondeu participando de 37 jogos oficiais, onde marcou dois gols e deu três assistências.

Para ficar com o promissor meia holandês, o Barcelona pagou aos clube de Amsterdã um valor de 75 milhões de euros, mas outros 11 em variáveis, cifra que os azulgranas terão que ir desembolsando pouco a pouco.

De acordo com o jornal 'Algemenn Dagbald', os catalães já teriam pago uma parte desse dinheiro adicional, um total de 2,3 milhões de euros.

O contrato do jovem de 23 anos com o Barça vai até 2024. E no Camp Nou estão todos encantados com o que De Jong pode oferecer a equipe na próxima temporada.