Barça pode deixar escapar 100 milhões caso receba o título antecipado

Ganhar a LaLiga prematuramente daria honra, mas não as melhores expectativas financeiras. O Barcelona seria o vencedor do campeonato espanhol se o exemplo da Bélgica for seguido na Espanha e a competição terminar prematuramente. Isso significaria uma perda de 100 milhões de euros para a entidade.

É o que afirma o jornal 'Marca', que fez um cálculo adicionando o dinheiro dos ingressos que os 'culés' não receberiam, os direitos de televisão que não seriam usados ​​e os bônus que os jogadores receberiam por suas vitórias. Essa última despesa está incluída nos orçamentos, portanto seria a menos devastadora.

De fato, considerando que a equipe já se mostrou favor de reduzir o salário e colaborar com a sustentabilidade da entidade nas últimas semanas, eles poderiam ter outro gesto ao desistir de seus prêmios. Afinal, embora eles fossem campeões, não seriam da maneira convencional, razão pela qual se recebe mais.

O contrapeso viria da recompensa por vencer o campeonato. Juntamente com o montante que a LaLiga concederia a Barcelona economicamente, os direitos de televisão do líder da categoria seriam renovados. Esses dois rendimentos futuros seriam vitais para a viabilidade dos de Barcelona no futuro.