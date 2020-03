Barça provoca Cristiano após nova marca de Messi

Leo Messi deu a vitória ao Barcelona diante da Real Sociedad. Após um pênalti polêmico cometido por Le Normand, o argentino na titubeou e marcou o único gol do jogo.

Gol que serviu para o craque azulgrana voltar a liderar um ranking pelo qual disputa a ponta com Cristiano palmo a palmo: maior artilheiro das cinco grandes ligas da Europa.

Concretamente, Messi chegou ao seu gol de número 438, contra 437 do português, que não entra em campo desde o dia 26 de fevereiro devido aos problemas na Itália oriundos do coronavírus.

Diante dessa marca, o perfil em inglês do Barcelona no Twitter, que costuma adotar um tom mais irônico, compartilhou a notícia com uma cutucado ao luso: "A ordem natural do universo foi restaurada".