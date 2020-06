Barcelona derrota o Athletic e espera deslize do Real Madrid

O Barcelona entrou em campo na 31ª rodada buscando pontos para retomar a liderança assumida pelo Real Madrid, mas encontraria um Athletic Bilbao que teve o segundo melhor desempenho nas cinco rodadas anteriores e que estava disposto a aumentar a sequência de cinco jogos sem perder.

Apesar de ocupar um lugar intermediário da tabela e ver qualquer classificação improvável, o time de Gaizka Garitano começou o jogo com uma postura arrojada. A linha de marcação alta conseguiu dificultar a saída de bola da equipe de Setién e levar perigo a Ter Stegen no primeiro tempo.

Do lado dos visitantes, Unai López, Balenziaga, Iñaki Williams e Yeray ameaçaram o Barcelona pelo menos cinco vezes durante a etapa inicial. Enquanto isso, Busquets, Suárez e Messi comandaram as principais ações ofensivas dos locais.

Faltou precisão para ambas as equipes, já que poucas chances exigiram defesas. Quando as finalizações foram a gol, foram bloqueadas sem dificuldade.

Apesar de o Athletic ter as chances mais claras, o ritmo do jogo nos 45 minutos iniciais foi ditado pelos anfitriões, que voltaram ao vestiário com 65% da posse de bola.

A segunda etapa teve um grande diferencial em relação à primeira: a postura do time de Bilbao. A marcação-pressão não foi repetida e somente o Barcelona atacou, mesmo que sem apresentar um futebol convincente.

A posse de bola subiu para 72% aos 60 minutos, e se manteve assim até o apito final. No entanto, o domínio dos donos da casa não se convertia em oportunidades claras, com excessão de um lance disperdiçado por Griezmann aos 53 minutos. O francês recebeu livre de Messi e tentou encobrir Unai Simón, que já estava em cima dele e defendeu sem dificuldade.

Somente aos 70 minutos, a movimentação intensa e constante do craque argentino surtiu efeito. Foi quando o capitão insistiu na entrada da área e foi bloqueado pela zaga. No bate-rebate dentro, Rakitic - que recém havia entrado no lugar de Busquets - chegou de trás para aproveitar a sobra e chutar de primeira para abrir o placar. Foi o primeiro gol do croata na temporada. Seu último havia sido no Santiago Bernabéu em março do ano passado.

O final do jogo teve pressão intensa do Barcelona, com bola na trave de Ansu Fati, cabeçada perigosa de Piqué e chute de Vidal defendido. Enquanto isso, Ter Stegen assistia a tudo à distância. Vale ressaltar a preocupação gerada por Piqué, que comunicou ao banco um incômodo na coxa direita e fica pendente de uma avaliação da equipe médica do clube.

Com o resultado, a equipe de Quique Setien assume a liderança temporariamente com 55 pontos, dois à frente do Real Madrid, que enfrenta o Real Mallorca nesta quarta-feira. O time de Gaizka Garitano segue com 31 pontos e cai para o 11º lugar devido à vitória do Granada sobre o Osasuna.

No próximo sábado, o Barcelona visita o Celta em Vigo e o Athletic recebe o Mallorca.