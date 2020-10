Coutinho será desfalque em quais jogos de Barça e Brasil?

O Barcelona teve mais uma má notícia após a derrota por 3 a 1 no clássico contra o Real Madrid: Philippe Coutinho teve uma lesão confirmada pelo clube neste domingo (25) e virou desfalque para o técnico Ronald Koeman

De acordo com comunicado dos catalães, o brasileiro fez exames que diagnosticaram um problema no bíceps femoral da coxa esquerda, e o seu retorno vai depender de como a recuperação vai evoluir.

Já é certo, porém, que Coutinho não vai estar à disposição no duelo desta quarta-feira, contra a Juventus, em Turim, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Uma nova dor de cabeça para Koeman, que também não contará com Piqué na partida (o zagueiro foi expulso na estreia contra o Ferencvárosi, da Hungria).

Além disso, segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, também já é possível descartar o brasileiro da partida do próximo sábado, contra o Alavés, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Desta maneira, num cenário otimista, o meia-atacante estaria novamente à disposição na primeira semana de novembro, quando o Barça recebe o Dínamo de Kiev, no dia 4, pela Champions, e o Betis, no dia 7, por La Liga.

Além do Barça, a lesão de Coutinho também preocupa a seleção brasileira, uma vez que ele é um dos 23 convocados do técnico Tite para os duelos contra Venezuela, no dia 13 de novembro, e Uruguai, no dia 17, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

O problema físico interrompe uma boa sequência do brasileiro, que voltou a ter espaço no Barça após quase ser negociado e atuou nos seis compromissos oficiais do time na temporada 2020/2021, cinco deles como titular, tendo anotado dois gols até o momento.