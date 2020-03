Barcelona e Real juntos em uma missão: competir com Bayern por Sane

A ida de Leroy Sane ao Bayern de Munique pode estar ameaçada por dois gigantes espanhóis. Real Madrid e Barcelona, segundo o alemão Sport Bild, também tem interesse no meia do Manchester City.

De acordo com a publicação, o Barcelona já fez sondagens pelo meia, enquanto o técnico Zinedine Zidane teria pedido ao presidente do Real esforços máximos para a contratação de Sane. Sabendo que o Bayern sai na frente por já estar negociando há mais tempo, os rivais espanhóis sabem que podem ter que aumentar os valores caso queiram ganhar a disputa com os bávaros.

Os alemães já apresentaram uma proposta pelo jogador de 24 anos, mas podem perder o posto de favorito na contratação, uma vez que, segundo o Bild, o presidente Karl-Heinz Rummenigge está contendo esforços nas negociações, tendo feito seu último contato com os responsáveis do meia em janeiro.

