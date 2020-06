Barcelona faz o dever de casa em defesa da liderança

O jogo do líder contra o vice-lanterna começou com os visitantes assustando os donos do Camp Nou. As duas primeiras finalizações partiram do Leganés com Guerrero, camisa 9 que ficou na cara do gol em dois lances consecutivos, inclusive exigindo que Lenglet evitasse o gol praticamente em cima da linha.

O restante da partida não seria assim. O Barcelona assumiu o controle do jogo e manteve a posse de bola no campo adversário durante a maior parte do duelo. As principais chances foram dos anfitriões, com ataque formado por Messi, Griezmann e Ansu Fati, titular no lugar de Luis Suárez para poupar o uruguaio em meio ao calendário mais apertado.

Aos 29 minutos, o francês teve a primeira finalização do time, mas foi a revelação de 17 anos quem abriu o placar. Após ficar com a sobra de uma dividida de Junior Firpo na entrada da área, Ansu Fati dominou e bateu firme no canto esquerdo do goleiro Cuéllar.

O primeiro tempo sem grandes emoções teve um ritmo que se manteria na segunda etapa, quando houve chances para os dois times. Pelo Leganés, Carrillo e Assalé voltariam a tentar superar Ter Stegen, goleiro que fez as intervenções necessárias sem dificuldades.

Griezman faria a rede balançar novamente, mas sua comemoração foi cancelada pelo VAR. Em jogada pela direita aos 64 minutos, Semedo recebeu passe de Messi e cruzou rasteiro para o francês empurrar para dentro. No entanto, os árbitros de vídeo constataram que o lateral-direito português estava levemente adiantado.

Apenas cinco minutos depois, Messi acionou o turbo no meio de campo, avançou até a área e foi derrubado quando fazia tabela com Luis Suárez, que recém havia entrado em campo. O argentino foi derrubado por Rúben Pérez e converteu a cobrança no canto direito, lado oposto ao escolhido pelo goleiro Cuéllar.

Os últimos instantes foram marcados por duas chances claras de Riqui Puig, que foi bloqueado quando finalizou ao ficar na cara do gol e, em seguida, exigiu boa defesa de Cuéllar ao arriscar um bom chute de fora da área.

Com o resultado, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 64 pontos, abrindo cinco de distância em relação ao Real Madrid, que recebe o Valencia na quinta-feira. Já o Leganés fica com 23 pontos e cai para a última posição devido ao empate do Espanyol contra o Getafe.

Os dois clubes voltam a campo na próxima sexta-feira e jogam fora de casa pela 30ª rodada. O time de Quique Setién enfrenta o Sevilla e a equipe treinada por Javier Aguirre pega o Real Mallorca.