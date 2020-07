Barcelona pede tempo a Ter Stegen e Lenglet: quer dar aumento, mas não agora

O Barcelona quer renovar com Clément Lenglet, que vem impressionando nas suas primeiras temporadas com a camisa do clube catalão, mas interrompeu as conversas neste momento. Assim, o francês se encontra na mesma situação de Marc-André Ter Stegen: até que a equipe tenha um plano para sair da crise financeira após a crise do coronavírus, vai manter as negociações em espera

Segundo apurou a Goal, o Barça não tem nenhuma dúvida que pretende renovar o vínculo do zagueiro, já que o jogador assumiu a titularidade e fez grandes partidas ao lado de Gerard Piqué. A situação financeira do clube, no entanto, não permite que os culés façam grandes investimentos neste momento.

Lenglet tem contrato até junho de 2023 e deseja permanecer, ainda que tenha outras propostas. Assim, a tendência é que mesmo com a pausa nas negociações, o acerto saia antes do início da próxima temporada.

O clube analisa sua situação financeira

O Barcelona tem em Lenglet um jogador importante ao longo prazo, e não quer dar passos em falso na hora de oferecer um contrato à altura do titular, já que seu atual salário está abaixo do papel importante que desempenha dentro de campo - é um quarto do que recebe o hoje reserva Umtiti.

É por esse motivo que o clube tem que esperar antes de voltar a sentar-se com o jogador, para analisar sua situação econômica, determinar o que pode gastar, considerando que a pandemia trouxe uma óbvia queda no orçamento da equipe para a temporada que vem.

Ter Stegen também está a espera