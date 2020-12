Barcelona quer vender Coutinho em janeiro, diz jornal

Chegado em 2018 do Liverpool, Philippe Coutinho tem contrato válido até 2023 com o Barcelona, mas não parece estar nos planos do clube para as próximas temporadas, conforme informação de 'Ara'.

O jornal catalão garante que Carles Tusquets, presidente da comissão que está a frente da diretoria desde a saída de Bartomeu, solicitou o início dos trabalhos para buscar um novo destino para o brasileiro.

Aos 28 anos, o jogador começou a temporada 2020-21 em evolução após vir de um empréstimo abaixo do esperado no Bayern de Munique, mas perdeu regularidade nos últimos jogos do Campeonato Espanhol e da Champions League. Até agora, ele soma três gols e duas assistências em onze jogos, dos quais foi titular em nove. No time alemão, foram onze gols e nove assistências em 38 partidas.

Há duas semanas, Tusquets deixou claro que o clube precisa reduzir cerca de 300 milhões de euros em custos e está tentando negociar redução salarial com jogadores. Diante dessa situação, vender Coutinho significaria alívio em salários e ingresso de verbas com sua venda.

O dirigente já explicou que a pandemia impediu a entrada de 220 milhões de euros com o Camp Nou, o que faz da situação ainda mais crítica. Na última década, o Barcelona sempre fechou no azul, mas os custos subiam junto com a receita. Apesar dos problemas, Tusquets já deixou claro que não há risco de falência.