Caio Henrique chega ao Monaco com contrato até 2025

Caio Henrique foi anunciado como reforço do Monaco após negociações com o Atlético de Madrid e já está conhecendo as instalações de seu novo time. O lateral-esquerdo brasileiro chega ao clube francês após passagens por Fluminense e Grêmio no Brasil.

Em 2019, o jogador foi um dos poucos destaques positivos da apagada temporada do Fluminense e foi encaminhado para empréstimo com o Grêmio. No final de maio, o Atlético informou o time gaúcho que recuperaria o zagueiro para a temporada 2020-21.

No time espanhol, o jogador de 22 anos, não ganhou oportunidades e totalizou apenas 69 minutos em campo. Diante da concorrência no setor defensivo de Simeone, o clube de Madri optou por negociá-lo.

Após muitas especulações, inclusive envolvendo Porto e Benfica, Caio Henrique assinou contrato com prazo final marcado para junho de 2025. Confira no vídeo os bastidores da chegada do lateral ao Monaco.