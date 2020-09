Após uma boa estreia na primeira rodada, James Rodríguez voltou a ser destaque em seu primeiro jogo na casa do Everton, quando ajudou seu time em goleada sobre o West Brom por 5 a 2.

Confira no vídeo os bastidores do colombiano, que marcou um dos gols em partida válida pela segunda rodada da Premier League de 2020/21. Com a atuação, ele foi escalado pela segunda rodada seguida entre os onze destaques da competição.