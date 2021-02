VÍDEO: os bastidores da goleada do PSG sobre o Barça no Camp Nou

O PSG foi até o Camp Nou encarar o Barcelona, e mesmo cheio de desfalques atropelou o conjunto catalão com uma atuação colossal de Mbappé.

O francês marcou um 'hat-trick' com Lionel Messi em campo, levou a bola para casa e praticamente eliminou o Barcelona da Champions.

Confira no vídeo acima os bastidores da goleada do PSG sobre o Barça no Camp Nou!