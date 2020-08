VÍDEO: bastidores de Corinthians e Mirassol na semi do Paulistão

O Corinthians se classificou para a final do Paulista ao vencer o Mirassol graças ao gol de Éderson. O volante marcou pela terceira partida consecutiva e garante a vitória do Timão por 1 a 0, que colocou a equipe alvinegra na decisão do estadual.

Com o resultado, a competição terá final entre Corinthians e Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Itaquera. Confira no vídeo os bastidores da semifinal do time comandado por Tiago Nunes.